В Киеве нашли дуб со знаменитого полотна Пимоненко (фото)

Холст Выход из церкви в Страстный Четверг Фото m-kaleidoscop

Реклама

В Киеве рассматривают решение о новой природной достопримечательности — дубе, который стал частью сюжета известной картины Николая Пимоненко «Выход из церкви в Страстный Четверг». Несмотря на исчезновение храма и домов, изображенных художником более ста лет назад, само дерево на Печерске сохранилось до наших дней.

Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА подал в Киевсовет проект решения, предлагающего предоставить статус ботанического памятника «Дубу Николая Пимоненко».

Дерево растет по ул. Сергей Гусовский, 12/7 и, согласно выводам ученых, имеет более 300 лет.

Реклама

Дерево растет по ул. Сергей Гусовский, 12/7 в Киеве / © Pexels

Идею создания охранного статуса инициировал киевлянин Александр Загоровский. Еще в августе 2025 года он подал ходатайство о внесении дерева в природо-заповедный фонд столицы. После этого специалисты Национального ботанического сада им. М.М. Гришко исследовали дуб и подтвердили его природную, историческую и культурную ценность.

Именно это дерево можно узнать на холсте «Выход из церкви в Страстный Четверг», написанном Пимоненко в 1904 году (позже художник создал еще одну версию в 1907).

Художник Николай Пимоненко Автопортрет Фото m-kaleidoscop

На картине дуб изображен рядом с церковью Святой Ольги, которой сейчас уже не существует. От изображенной на холсте локации в реальности сохранился только этот древний дуб.

Напомним, ранее речь шла о том, что бабушка королевы Елизаветы боготворила хорошие вещи, поэтому получила нелучшую стлаву в высшем обществе. Исследователи обнаружили неожиданные факты в истории жизни прославленной личности.