В Киеве нашли дуб со знаменитого полотна Пимоненко (фото)
В столице планируют предоставить охранный статус дуба из картины Пимоненко. Дерево более 300 лет, оно стоит на Печерске и является частью исторического наследия.
В Киеве рассматривают решение о новой природной достопримечательности — дубе, который стал частью сюжета известной картины Николая Пимоненко «Выход из церкви в Страстный Четверг». Несмотря на исчезновение храма и домов, изображенных художником более ста лет назад, само дерево на Печерске сохранилось до наших дней.
Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА подал в Киевсовет проект решения, предлагающего предоставить статус ботанического памятника «Дубу Николая Пимоненко».
Дерево растет по ул. Сергей Гусовский, 12/7 и, согласно выводам ученых, имеет более 300 лет.
Идею создания охранного статуса инициировал киевлянин Александр Загоровский. Еще в августе 2025 года он подал ходатайство о внесении дерева в природо-заповедный фонд столицы. После этого специалисты Национального ботанического сада им. М.М. Гришко исследовали дуб и подтвердили его природную, историческую и культурную ценность.
Именно это дерево можно узнать на холсте «Выход из церкви в Страстный Четверг», написанном Пимоненко в 1904 году (позже художник создал еще одну версию в 1907).
На картине дуб изображен рядом с церковью Святой Ольги, которой сейчас уже не существует. От изображенной на холсте локации в реальности сохранился только этот древний дуб.
