Київ
329
1 хв

На Київщині виявили уламки російської ракети з бойовою частиною (фото)

Поблизу села Ісайки, що на Київщині, виявили небезпечні уламки ракети Х-101.

Наталія Магдик
Ракета

Ракета / © ДСНС

У польовій місцевості поблизу села Ісайки Богуславської громади Київської області виявили уламки російської крилатої ракети Х-101.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. у Telegram.

За даними ДСНС, ракета зберігала бойову частину.

На місце прибули рятувальники та сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій. Боєприпас був вилучений і знешкоджений у встановленому порядку.

Служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян бути максимально уважними та не наближатися до підозрілих предметів.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

У ДСНС нагадують

  • не підходьте до знайдених уламків чи предметів, що можуть бути вибухонебезпечними;

  • не торкайтеся та не переміщуйте їх;

  • негайно телефонуйте 101.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що, в курортній зоні Затоки в Одеській області внаслідок вибуху міни загинули троє людей.

