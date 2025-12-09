- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 329
- Час на прочитання
- 1 хв
На Київщині виявили уламки російської ракети з бойовою частиною (фото)
Поблизу села Ісайки, що на Київщині, виявили небезпечні уламки ракети Х-101.
У польовій місцевості поблизу села Ісайки Богуславської громади Київської області виявили уламки російської крилатої ракети Х-101.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. у Telegram.
За даними ДСНС, ракета зберігала бойову частину.
На місце прибули рятувальники та сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій. Боєприпас був вилучений і знешкоджений у встановленому порядку.
Служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян бути максимально уважними та не наближатися до підозрілих предметів.
У ДСНС нагадують
не підходьте до знайдених уламків чи предметів, що можуть бути вибухонебезпечними;
не торкайтеся та не переміщуйте їх;
негайно телефонуйте 101.
