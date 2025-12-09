На Київщині виявили уламки російської ракети з бойовою частиною (фото)

Ракета / © ДСНС

У польовій місцевості поблизу села Ісайки Богуславської громади Київської області виявили уламки російської крилатої ракети Х-101.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС. у Telegram.

За даними ДСНС, ракета зберігала бойову частину.

На місце прибули рятувальники та сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій. Боєприпас був вилучений і знешкоджений у встановленому порядку.

Служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян бути максимально уважними та не наближатися до підозрілих предметів.

© ДСНС

© ДСНС

У ДСНС нагадують

не підходьте до знайдених уламків чи предметів, що можуть бути вибухонебезпечними;

не торкайтеся та не переміщуйте їх;

негайно телефонуйте 101.

