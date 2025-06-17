У Києві унаслідок потужної атаки РФ є проблеми зі світлом

Дрон / © ТСН.ua

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У деяких районах столиці фіксують перебої з електроенергією у ніч на 17 червня 2025 року після атаки Росі на Київ.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“Дуже важка ніч. Надходить інформація про пошкодження на нових локаціях в Соломʼянському районі. Кияни, залишайтеся в укриттях! Дрони йдуть хвилями, одна за одною”, — йдеться у повідомленні.

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Пожежа на двох локаціях у Дарницькому районі. Також пожежа в Соломʼянському районі. Медики на місці.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

Ворожі БпЛА ще заходять на місто з трьох напрямків. Також ракетна загроза! Не залишайте укриттів!

Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.

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