В Киеве из-за мощной атаки РФ есть проблемы со светом

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В некоторых районах столицы фиксируют перебои с электроэнергией в ночь на 17 июня 2025 года после атаки России на Киев.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Очень тяжелая ночь. Поступает информация о повреждениях на новых локациях в Соломенском районе. Киевляне, оставайтесь в укрытиях! Дроны идут волнами, одна за другой", - говорится в сообщении.

Реклама

Пожар на двух местах в Дарницком районе. Также пожар в Соломенском районе. Медики на месте.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

Вражеские БПЛА еще заходят на город по трем направлениям. Тоже ракетная угроза! Не оставляйте укрытий!

Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .

Реклама