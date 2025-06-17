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- Киев
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В Киеве из-за мощной атаки РФ есть проблемы со светом
Россияне продолжают атаковать столицу.
В некоторых районах столицы фиксируют перебои с электроэнергией в ночь на 17 июня 2025 года после атаки России на Киев.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Очень тяжелая ночь. Поступает информация о повреждениях на новых локациях в Соломенском районе. Киевляне, оставайтесь в укрытиях! Дроны идут волнами, одна за другой", - говорится в сообщении.
Пожар на двух местах в Дарницком районе. Также пожар в Соломенском районе. Медики на месте.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.
Вражеские БПЛА еще заходят на город по трем направлениям. Тоже ракетная угроза! Не оставляйте укрытий!
Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .