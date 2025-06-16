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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
880
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Нічна атака на Київ: журналісти показали жахливі руйнування у Дніпровському районі (фото)

Загиблих через російську атаку по Києву, на щастя, немає.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Наслідки атаки РФ у Дніпровськом районі Києва

Наслідки атаки РФ у Дніпровськом районі Києва

Армія РФ вночі 16 червня завдала удару по Києву. З’явилися кадри жахливих наслідків у Дніпровському районі столиці.

Про це повідомляє «КИЇВ24».

Як розповіла кореспондентка, через ворожий обстріл сталася пожежа в одноповерховій будівлі. Вона повністю згоріла.

«Цієї ночі російський ударний дрон впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі. На місці падіння — вирва. Дивом вдалося уникнути значних пошкоджень та жертв», — зазначав голова КМВА Тимур Ткаченко.

Наслідки атаки РФ у Дніпровськом районі Києва

Наслідки атаки РФ у Дніпровськом районі Києва

Остаточні наслідки обстрілу встановлюються. На місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо, війська РФ вночі 16 червня атакували Київ «Шахедами». Один із дронів упав посеред приватного сектору, пошкоджені торговельні павільйони, зафіксовані падіння уламків.

Наразі відомо про одного постраждалого хлопця 2004 року народження. Його у важкому стані госпіталізували до однієї з лікарень Києва.

«Росіяни брешуть в усьому. Коли вони заявляють про ураження військових цілей — вони ціляться в наші будинки і в наших людей. Це свідома тактика терору», — наголосив Ткаченко.

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Дата публікації
Кількість переглядів
880
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