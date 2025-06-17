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- Київ
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Масштабна атака дронів на Київ: є руйнування та потерпілі
Росіяни атакують столицю безпілотниками.
У ніч проти 17 червня 2025 року росіяни масовано атакували Київ.
У Соломʼянському районі, попередньо, є руйнування на верхньому поверсі житлового будинку. До медиків звернулися двоє постраждалих. Їх оглядають.
У Дніпровський район теж прямує бригада “швидкої”.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.
У Соломʼянському районі троє потерпілих, одна жінка у важкому стані.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Пізніше кількість потерпілих зросла до 5 осіб.
“Ще велика група ворожих БпЛА курсом на центр міста.
Будьте обережні! Перебувайте в укриттях”, — попередив Кличко.
Наразі чотирьох постраждалих госпіталізували медики в Соломʼянському районі. Одному надали допомогу на місці.
Також виїхала бригада на виклик в Оболонський район.
Ворожа атака триває. Шахеди в небі над столицею. Кияни, залишайтесь в укриттях. ППО працює. Екстрені служби - в максимальній готовності.
Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.