Масштабна атака дронів на Київ: є руйнування та потерпілі

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 17 червня 2025 року росіяни масовано атакували Київ.

У Соломʼянському районі, попередньо, є руйнування на верхньому поверсі житлового будинку. До медиків звернулися двоє постраждалих. Їх оглядають.

У Дніпровський район теж прямує бригада “швидкої”.

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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

У Соломʼянському районі троє потерпілих, одна жінка у важкому стані.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Пізніше кількість потерпілих зросла до 5 осіб.

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“Ще велика група ворожих БпЛА курсом на центр міста.

Будьте обережні! Перебувайте в укриттях”, — попередив Кличко.

Наразі чотирьох постраждалих госпіталізували медики в Соломʼянському районі. Одному надали допомогу на місці. Також виїхала бригада на виклик в Оболонський район.

Ворожа атака триває. Шахеди в небі над столицею. Кияни, залишайтесь в укриттях. ППО працює. Екстрені служби - в максимальній готовності.

Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.