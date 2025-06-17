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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Масштабна атака дронів на Київ: є руйнування та потерпілі

Росіяни атакують столицю безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 17 червня 2025 року росіяни масовано атакували Київ.

У Соломʼянському районі, попередньо, є руйнування на верхньому поверсі житлового будинку. До медиків звернулися двоє постраждалих. Їх оглядають. 

У Дніпровський район теж прямує бригада “швидкої”.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

У Соломʼянському районі троє потерпілих, одна жінка у важкому стані.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Пізніше кількість потерпілих зросла до 5 осіб.

“Ще велика група ворожих БпЛА курсом на центр міста.

Будьте обережні! Перебувайте в укриттях”, — попередив Кличко.

  • Наразі чотирьох постраждалих госпіталізували медики в Соломʼянському районі. Одному надали допомогу на місці.

    Також виїхала бригада на виклик в Оболонський район.

  • Ворожа атака триває. Шахеди в небі над столицею. Кияни, залишайтесь в укриттях. ППО працює. Екстрені служби - в максимальній готовності.

Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.

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