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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
828
Час на прочитання
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У Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО

Росіяни атакують столицю безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Соломʼянському районі Києва зафіксовано падіння “Шахеда”.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Інцидент стався без подальшого загоряння.

Мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах додав, що у столиці на Оболоні працює ППО.

Перебувайте в укриттях.

“Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада на місці. Рятувальники теж прямують. Ворожі БпЛА ще заходять на місто з півночі”, — додав пізніше Кличко.

Нагадаємо, що Київ атакують "Шахеди": над містом лунають вибухи

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