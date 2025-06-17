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- Київ
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У Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО
Росіяни атакують столицю безпілотниками.
У Соломʼянському районі Києва зафіксовано падіння “Шахеда”.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Інцидент стався без подальшого загоряння.
Мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах додав, що у столиці на Оболоні працює ППО.
Перебувайте в укриттях.
“Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада на місці. Рятувальники теж прямують. Ворожі БпЛА ще заходять на місто з півночі”, — додав пізніше Кличко.
Нагадаємо, що Київ атакують "Шахеди": над містом лунають вибухи