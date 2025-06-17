У Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО

Дрон / © ТСН.ua

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У Соломʼянському районі Києва зафіксовано падіння “Шахеда”.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Інцидент стався без подальшого загоряння.

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Мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах додав, що у столиці на Оболоні працює ППО.

Перебувайте в укриттях.

“Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада на місці. Рятувальники теж прямують. Ворожі БпЛА ще заходять на місто з півночі”, — додав пізніше Кличко.

Нагадаємо, що Київ атакують "Шахеди": над містом лунають вибухи

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