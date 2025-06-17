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- Київ
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У Києві зростала кількість потерпілих унаслідок атаки безпілотниками
Росіяни атакують Київ безпілотниками.
У ніч проти 17 червня 2025 року росіяни атакували Київ: у Святошинському районі горять складські приміщення. Всі служби на місці.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.
Виклик медиків у Дарницький район.
У Святошинському вже 9 постраждалих. Чотирьох госпіталізували. Пʼятьом надали допомогу на місці.
У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на двох локаціях. За однією адресою пожежа.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
У деяких районах столиці перебої з електроенергією. Інформація перевіряється та уточнюється.
Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.