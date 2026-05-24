У Києві після вибухів зафіксували падіння уламків
У Києві під час ракетної небезпеки через загрозу балістики зафіксували падіння уламків у Подільському та Шевченківському районах. У одному з районів сталося займання біля житлового будинку.
У Києві вночі проти 24 травня оголосили ракетну небезпеку через загрозу балістичного удару. Після вибухів у столиці зафіксували падіння уламків у двох районах міста.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, у Подільському районі уламки впали на території нежитлової забудови. У Шевченківському районі попередньо сталося займання біля житлового будинку, також у будинку пошкоджено вікна.
Також зафіксовано виклик медиків у Подільський район. Бригада виїхала.
Міська влада закликала мешканців залишатися в укриттях, оскільки загроза балістики для столиці триває. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.
Росія обстрілює мирні міста — останні новини
Нагадаємо, у суботу, 23 травня, російська армія завдала ракетних ударів по місту Балаклія, що у Харківській області. Троє людей отримали поранення.
Цього ж дня російський дрон атакував траурну колону на околиці міста Суми. Є постраждалі. Одна людина загинула.