В Киеве после взрывов зафиксировали падение обломков
В Киеве во время ракетной опасности из-за угрозы баллистики зафиксировали падение обломков в Подольском и Шевченковском районах. В одном из районов произошло возгорание у жилого дома.
В Киеве ночью против 24 мая объявили ракетную опасность из-за угрозы баллистического удара. После взрывов в столице было зафиксировано падение обломков в двух районах города.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
По его словам, в Подольском районе обломки рухнули на территории нежилой застройки. В Шевченковском районе предварительно произошло возгорание у жилого дома, также в доме повреждены окна.
Также зафиксирован вызов медиков в Подольский район. Бригада уехала.
Городские власти призвали жителей оставаться в укрытиях, поскольку угроза баллистики для столицы продолжается. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Напомним, в субботу, 23 мая, российская армия нанесла ракетные удары по городу Балаклея в Харьковской области. Три человека получили ранения.
В этот же день российский дрон атаковал траурную колонну на окраине города Сумы. Есть пострадавшие. Один человек погиб.