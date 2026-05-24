В Киеве после взрывов зафиксировали падение обломков

В Киеве ночью против 24 мая объявили ракетную опасность из-за угрозы баллистического удара. После взрывов в столице было зафиксировано падение обломков в двух районах города.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

По его словам, в Подольском районе обломки рухнули на территории нежилой застройки. В Шевченковском районе предварительно произошло возгорание у жилого дома, также в доме повреждены окна.

Также зафиксирован вызов медиков в Подольский район. Бригада уехала.

Городские власти призвали жителей оставаться в укрытиях, поскольку угроза баллистики для столицы продолжается. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Напомним, в субботу, 23 мая, российская армия нанесла ракетные удары по городу Балаклея в Харьковской области. Три человека получили ранения.

В этот же день российский дрон атаковал траурную колонну на окраине города Сумы. Есть пострадавшие. Один человек погиб.

