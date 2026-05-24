ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
237
Время на прочтение
1 мин

В Киеве после взрывов зафиксировали падение обломков

В Киеве во время ракетной опасности из-за угрозы баллистики зафиксировали падение обломков в Подольском и Шевченковском районах. В одном из районов произошло возгорание у жилого дома.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Ракета

Ракета / © tsn.ua

В Киеве ночью против 24 мая объявили ракетную опасность из-за угрозы баллистического удара. После взрывов в столице было зафиксировано падение обломков в двух районах города.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

По его словам, в Подольском районе обломки рухнули на территории нежилой застройки. В Шевченковском районе предварительно произошло возгорание у жилого дома, также в доме повреждены окна.

Также зафиксирован вызов медиков в Подольский район. Бригада уехала.

Городские власти призвали жителей оставаться в укрытиях, поскольку угроза баллистики для столицы продолжается. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Россия обстреливает мирные города - последние новости

Напомним, в субботу, 23 мая, российская армия нанесла ракетные удары по городу Балаклея в Харьковской области. Три человека получили ранения.

В этот же день российский дрон атаковал траурную колонну на окраине города Сумы. Есть пострадавшие. Один человек погиб.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
237
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie