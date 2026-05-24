- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1263
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві після атаки РФ спалахнула газова труба між будинками
У Шевченківському районі Києва після російської атаки оперативно ліквідували пожежу на пошкодженій газовій трубі між житловими будинками. Також у кількох будинках вибуховою хвилею пошкоджено скління.
У ніч проти 24 травня Росія продовжила атаку на Київ. У Шевченківському районі столиці сталася пожежа на пошкодженій газовій трубі між житловими будинками. Загоряння оперативно ліквідували.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, у кількох житлових будинках пошкоджене скління. Також зафіксовано падіння уламків на територію нежитлової забудови у Шевченківському районі.
Водночас інформація про пожежу у житловому будинку, яка з’являлася раніше, не підтвердилася.
Міська влада закликає мешканців столиці залишатися в укриттях, оскільки загроза атаки триває.
Нагадаємо, що вся Україна під ракетною загрозою: РФ підняла в небо МіГ-31К