У Києві після атаки РФ спалахнула газова труба між будинками

У ніч проти 24 травня Росія продовжила атаку на Київ. У Шевченківському районі столиці сталася пожежа на пошкодженій газовій трубі між житловими будинками. Загоряння оперативно ліквідували.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у кількох житлових будинках пошкоджене скління. Також зафіксовано падіння уламків на територію нежитлової забудови у Шевченківському районі.

Водночас інформація про пожежу у житловому будинку, яка з’являлася раніше, не підтвердилася.

Міська влада закликає мешканців столиці залишатися в укриттях, оскільки загроза атаки триває.

