У Києві після атаки РФ спалахнула газова труба між будинками

У Шевченківському районі Києва після російської атаки оперативно ліквідували пожежу на пошкодженій газовій трубі між житловими будинками. Також у кількох будинках вибуховою хвилею пошкоджено скління.

© ТСН.ua

У ніч проти 24 травня Росія продовжила атаку на Київ. У Шевченківському районі столиці сталася пожежа на пошкодженій газовій трубі між житловими будинками. Загоряння оперативно ліквідували.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у кількох житлових будинках пошкоджене скління. Також зафіксовано падіння уламків на територію нежитлової забудови у Шевченківському районі.

Водночас інформація про пожежу у житловому будинку, яка з’являлася раніше, не підтвердилася.

Міська влада закликає мешканців столиці залишатися в укриттях, оскільки загроза атаки триває.

Нагадаємо, що вся Україна під ракетною загрозою: РФ підняла в небо МіГ-31К

