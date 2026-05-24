У центрі Києва уламки дрона впали на територію школи: спалахнула пожежа

У ніч проти 24 травня Росія знову атакувала Київ ударними безпілотниками. У Шевченківському районі столиці, в центрі міста, уламки дрона впали на територію школи, через що спалахнула пожежа.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та очільник КМВА Тимур Ткаченко.

За словами Кличка, у Голосіївському районі також зафіксували займання уламків БпЛА на відкритій території. Згодом Ткаченко уточнив, що неподалік СТО горять рештки безпілотника.

На місця падіння уламків прямують екстрені служби. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

