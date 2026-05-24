У центрі Києва уламки дрона впали на територію школи: спалахнула пожежа

У Шевченківському районі Києва внаслідок падіння уламків російського БпЛА сталася пожежа на території школи. Також займання через рештки дрона зафіксували у Голосіївському районі столиці.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 24 травня Росія знову атакувала Київ ударними безпілотниками. У Шевченківському районі столиці, в центрі міста, уламки дрона впали на територію школи, через що спалахнула пожежа.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та очільник КМВА Тимур Ткаченко.

За словами Кличка, у Голосіївському районі також зафіксували займання уламків БпЛА на відкритій території. Згодом Ткаченко уточнив, що неподалік СТО горять рештки безпілотника.

На місця падіння уламків прямують екстрені служби. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що вся Україна під ракетною загрозою: РФ підняла в небо МіГ-31К

