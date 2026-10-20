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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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689
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У Києві пролунали вибухи: куди "прилетіло" — фото, відео (оновлено)

Столицю атакували російські реактивні безпілотники. За даними ТСН, є влучання чи падіння уламків у Голосіївському районі.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Атака «Шахедами» на Київ

Атака «Шахедами» на Київ

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві прогриміло кілька гучних вибухів вранці 20 жовтня під час повітряної тривоги через загрозу російських дронів. Згодом стало відомо про «приліт» на трасу біля станції метро «Теремки» і падіння БпЛА у селищі Чабани.

Про це повідомили кореспонденти ТСН та місцеві телеграм-канали.

Перед вибухами у столиці Повітряні сили ЗСУ попереджали про польоти ворожих реактивних дронів у напрямку Києва. Вказувалося, що БпЛА прямують на Лісовий масив, Русанівку, Деміївку, Караваєві Дачі, Святошин, Чайки.

Наразі міська влада не коментувала ситуацію.

Кореспонденти ТСН зняли на відео слід диму у небі після вибухів. Журналісти також поінформували, що у столиці стався «приліт» біля станції метро Теремки. Через це було перекрито в’їзд на міст. На місці згоріло авто.

Слід у небі після вибухів у Києві 20 жовтня / © ТСН

/ © ТСН

© ТСН

/ © ТСН

© ТСН

Водночас столичні телеграм-канали пишуть, що у Чабанах безпілотник впав на проїжджу частину. Через це загорілися автомобілі. За повідомленнями пабліків, можуть бути загиблі та поранені.

Місце падіння дрона в Чабанах / © із соцмереж

Місце падіння дрона в Чабанах / © із соцмереж

Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня російські війська завдали удару по Обухівському району Київської області, внаслідок чого була уражена виробничо-складська будівля. Загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення. На місці влучання спалахнула пожежа. Роботи з розбирання завалів та пошуку людей тривають.

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