В Киеве прогремели взрывы: куда "прилетело" — фото, видео (обновлено)

Атака «Шахедами» на Киев

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В Киеве прогремело несколько громких взрывов утром 20 октября во время воздушной тревоги из-за угрозы российских дронов. Впоследствии стало известно о «прилете» на трассе возле станции метро «Теремки» и падении БпЛА в поселке Чабаны.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН.

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Перед взрывами в столице Воздушные силы ВСУ предупреждали о полетах вражеских реактивных дронов в направлении Киева. Указывалось, что БпЛА следуют на Лесной массив, Русановку, Демиевку, Караваевы Дачи, Святошино, Чайки.

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В настоящее время городские власти не комментировали ситуацию.

Корреспонденты ТСН сняли на видео след дыма в небе после взрывов. Журналисты также проинформировали, что в столице произошел «прилет» возле станции метро «Теремки». Из-за этого был перекрыт въезд на мост. На месте сгорело авто.

След в небе после взрывов в Киеве 20 октября / © ТСН

© ТСН

© ТСН

В то же время столичные телеграм-каналы пишут, что в Чабанах беспилотник упал на проезжую часть. Из-за этого загорелись автомобили. По сообщениям пабликов, могут быть погибшие и раненые.

Место падения дрона в Чабанах / © из соцсетей

Напомним, в ночь на 20 октября российские войска нанесли удар по Обуховскому району Киевской области, в результате чего было поражено производственно-складское здание. Погибли три человека, еще шестеро получили ранения. На месте попадания вспыхнул пожар. Работы по разборке завалов и поиску людей продолжаются.

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