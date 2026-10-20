РФ вдарила по трасі біля Києва: загинули люди, горять автомобілі - усі деталі, фото (оновлено)

Удар по Чабанах. / © Прокуратура Київської області

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Зранку 20 жовтня армія РФ атакувала безпілотниками Київську область. Наслідки фіксують на жвавій трасі під Києвом. Є загиблі.

Що відомо про атаку і її наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Повітряна тривога у Фастівському районі тривала від 08:44 до 09:23. Повітряні сили попереджали про реактивні БпЛА у напрямку Чабани-Гатне. Місцеві Телеграм-канали інформували, що Чабанах безпілотник впав на проїжджу частину.

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Що відомо про атаку

Очільник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що атака сталася у Фастівському районі на автодорозі Київ-Одеса. Загорілися автомобілі. Рут транспорту ділянці дороги обмежений.

«Черговий удар ворога по мирних людях, які просто їхали на роботу, у своїх справах. Попередньо, є загиблі та травмовані», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними Київської обласної прокуратури, влучання дрона сталось неподалік одного з торговельних центрів у селищі Чабани, поблизу автодороги Київ — Одеса.

“Попередньо, троє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Інформація щодо кількості постраждалих уточняється”, - йдеться у повідомленні.

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Влучання зафіксували біля траси Київ – Одеса у Чабанах. / © Прокуратура Київської області

Влучання зафіксували біля траси Київ – Одеса у Чабанах. / © Прокуратура Київської області

Влучання зафіксували біля траси Київ – Одеса у Чабанах. / © Прокуратура Київської області

Атака на трасу Київ-Одеса. Фото: ТСН.

Атака 20 жовтня — що відомо

Від самісінького ранку РФ атакує Україну реактивними БпЛА. Спочатку під прицілом були західні регіони. Зокрема, сирени лунали у Рівненській, Тернопільській, Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях. Пізніше тривогу оголосили у Києві.

Зранку під час тривоги у Києві пролунали вибухи. За даними журналістів ТСН, «приліт» стався біля станції метро Теремки. Через це було перекрито в’їзд на міст. На місці згоріло авто.



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