Росія вдарила по підприємству на Київщині: спалахнула масштабна пожежа, є загиблий

Пожежа / © Associated Press

Реклама

На Київщині внаслідок атаки Росії ввечері 19 жовтня було пошкоджено підприємство в Обухівському районі. Є загиблий і постраждалі.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Реклама

Атака РФ на Київщину 19 жовтня — що відомо

За його словами, влучання дронів спричинило пожежу на території підприємства. Спочатку інформація про постраждалих не надходила, однак згодом стало відомо про загибель чоловіка.

Реклама

За інформацією Тимура Ткаченка, всіх шістьох поранених госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

«На місці триває ліквідація пожежі. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків атаки», — зазначив він.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши цивільну інфраструктуру у трьох районах столиці.

Також у Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня серйозних руйнувань зазнав ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявці, раніше відомий як «Космополіт».

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів