ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
312
Час на прочитання
1 хв

Росія вдарила по підприємству на Київщині: спалахнула масштабна пожежа, є загиблий

Росія атакувала підприємство в Обухівському районі. Є загиблий і шестеро поранених.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пожежа

Пожежа / © Associated Press

На Київщині внаслідок атаки Росії ввечері 19 жовтня було пошкоджено підприємство в Обухівському районі. Є загиблий і постраждалі.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака РФ на Київщину 19 жовтня — що відомо

За його словами, влучання дронів спричинило пожежу на території підприємства. Спочатку інформація про постраждалих не надходила, однак згодом стало відомо про загибель чоловіка.

За інформацією Тимура Ткаченка, всіх шістьох поранених госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

«На місці триває ліквідація пожежі. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків атаки», — зазначив він.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 19 жовтня росіяни завдали балістичного удару по Києву, пошкодивши цивільну інфраструктуру у трьох районах столиці.

Також у Києві внаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня серйозних руйнувань зазнав ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявці, раніше відомий як «Космополіт».

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie