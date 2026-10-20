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- Київ
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У Києві — нові вибухи: «приліт» по медичному закладу — перші деталі
Унаслідок атаки російський БпЛА на Київ пошкоджено будівлю медичного закладу в Солом’янському районі.
У Києві 20 жовтня ворожий безпілотник влучив у будівлю медичного закладу в Солом’янському районі. Внаслідок удару частково зруйновано дах.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, БпЛА влучив у верхній поверх будівлі медзакладу. На місці події вже працюють екстрені служби.
Крім того, у Голосіївському районі Києва зафіксували падіння уламків на відкритій території поблизу житлових будинків.
Раніше в Київській міській військовій адміністрації повідомляли про падіння уламків на будівлю медичного закладу в Солом’янському районі.
Нагадаємо, вранці 20 жовтня у Києві під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу російських безпілотників, пролунала серія вибухів. Згодом з’явилася інформація про влучання на трасі поблизу станції метро «Теремки», а також падіння БпЛА в селищі Чабани.