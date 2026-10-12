У Києві гримлять вибухи і чутно стрілянину: що каже Кличко

Сили ППО збивають російські «Шахеди» / © tsn.ua

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У Києві вранці 12 жовтня прогриміло кілька вибухів під час повітряної тривоги через загрозу російських дронів. Також було чутно постріли — це працювала ППО.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.

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Після вибухів у Києві міський голова Віталій Кличко поінформував про роботу протиповітряної оборони.

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«У середмісті столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!» — закликав Кличко.

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