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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

У Києві гримлять вибухи і чутно стрілянину: що каже Кличко

Віталій Кличко закликав киян перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Сили ППО збивають російські «Шахеди»

Сили ППО збивають російські «Шахеди» / © tsn.ua

У Києві вранці 12 жовтня прогриміло кілька вибухів під час повітряної тривоги через загрозу російських дронів. Також було чутно постріли — це працювала ППО.

Про це повідомили кореспонденти ТСН.

Після вибухів у Києві міський голова Віталій Кличко поінформував про роботу протиповітряної оборони.

«У середмісті столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!» — закликав Кличко.

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