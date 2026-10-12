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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве гремят взрывы и слышна стрельба: что говорит Кличко

Виталий Кличко призвал киевлян находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Силы ПВО сбивают российские «Шахеды»

Силы ПВО сбивают российские «Шахеды» / © tsn.ua

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В Киеве утром 12 октября прогремело несколько взрывов во время воздушной тревоги из-за угрозы российских дронов. Также были слышны выстрелы — это работала ПВО.

Об этом сообщили корреспонденты ТСН.

После взрывов в Киеве городской голова Виталий Кличко проинформировал о работе противовоздушной обороны.

«В центре столицы работают силы ПВО. Находитесь в безопасных местах!» — призвал Кличко.

Напомним, 11 октября в Киеве после дроновой атаки в нескольких районах исчезли свет и вода. В ДТЭК подтвердили аварийные отключения в Оболонском, Подольском, Шевченковском и Деснянском районах из-за атаки, а в «Укрэнерго» отметили, что враг поразил энергообъект. Потребителей взялись перезаживлять по резервным схемам.

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