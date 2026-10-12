У Києві можуть повернути оплату проїзду в метро під час «жовтих» тривог: у чому проблема

Метрополітен

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У КМДА та КП «Київський метрополітен» шукають можливість розмежувати тих, хто користується метро як транспортом, і людей, які спускаються на станції для захисту від обстрілів під час «жовтого» рівня тривоги.

Про це повідомляє «Київщина 24/7».

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Під час повітряної тривоги підземні станції працюють як укриття, тому люди можуть пройти всередину безкоштовно. Однак цим доступом можуть скористатися й пасажири, які планують поїздку містом. Вони проходять через відкриті турнікети та сідають у поїзди без оплати.

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Через це метрополітен може недоотримувати кошти за перевезення. Водночас точна кількість таких поїздок і сума можливих втрат офіційно не підтверджені.

Як працює метро під час жовтого рівня тривоги

Від вересня 2026 року в Києві застосовують два рівні повітряної загрози — жовтий і червоний.

Жовтий рівень пов’язаний із загрозою атак безпілотників, а червоний передбачає підвищену небезпеку ракетних або комбінованих ударів.

За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, від 4 жовтня поїзди зеленої лінії під час жовтого рівня тривоги знову перевозять пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра.

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У разі оголошення червоного рівня рух наземною ділянкою припиняється. Тоді поїзди курсують лише між станціями «Сирець» і «Видубичі», а також «Осокорки» й «Червоний Хутір».

При цьому підземні станції залишаються доступними для людей, які потребують укриття.

Чому питання оплати важливе для метрополітену

Від 15 липня 2026 року вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті Києва зросла з 8 до 30 гривень. Для пасажирів, які регулярно користуються транспортом, запровадили систему знижок на проїзні квитки.

Як пояснювали в КМДА, перегляд тарифів був пов’язаний зі зростанням витрат на електроенергію, оплату праці, обслуговування транспорту та утримання інфраструктури.

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За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік для метро становив 64,60 гривні за поїздку.

Водночас у Департаменті економіки та інвестицій КМДА зазначали, що встановлений тариф у 30 гривень розрахували на основі витрат транспортних підприємств за 2025 рік з урахуванням інфляції.

Таким чином, оплата пасажирських перевезень залишається одним із джерел фінансування роботи підземки. Проте пов’язувати загальні фінансові труднощі підприємства виключно з безкоштовним проходом під час тривог було б некоректно.

Метро залишається важливим укриттям для киян

У столиці 46 підземних станцій метрополітену можуть використовуватися як укриття під час повітряних тривог.

Масштаб їх використання показала ніч проти 2 липня 2026 року, коли під час масованої російської атаки в метро переховувалися 52 500 людей, серед яких майже 4 500 дітей.

Тому можливе повернення контролю оплати потребує рішення, яке не перешкоджатиме доступу населення до безпечних місць.

Чи запровадять нові правила оплати

Станом на 12 жовтня 2026 року офіційного рішення КМДА про зміну порядку оплати проїзду під час жовтого рівня повітряної тривоги не оприлюднено.

Також невідомо, яким саме способом можуть відокремлювати пасажирів від людей, що використовують метро виключно як укриття.

Головне завдання — забезпечити оплату поїздок, не створюючи черг біля турнікетів і не обмежуючи доступ громадян до захисту під час обстрілів.

Отже, поки йдеться лише про можливу зміну правил. Конкретні терміни та механізм її впровадження залишаються невідомими.

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