Чи доведеться копати вигрібні ями у дворах: у водоканалі пояснили, чи може Київ лишитися без каналізації

Чи може Київ лишитися без каналізації

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Війна щодня ставить нові виклики перед критичною інфраструктурою Києва, а міфів та побоювань навколо можливих техногенних катастроф стає дедалі більше. Одна з найбільш обговорюваних тем — ризик колапсу каналізаційної системи Києва у разі цілеспрямованих ворожих атак.

У «Київводоканалі» відповіли на найпоширеніші запитання й страхи жителів Києва. Про це пише «Європейська правда».

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Чи буде колапс з каналізацією Києва, якщо росіяни атакують Бортницьку станцію аерації

Чутки про те, що Бортницька станція аерації може повністю зупинитися через кілька влучних ударів росіян, не відповідають дійсності. Об’єкт має величезну площу та високий рівень дублювання систем, тому вивести його з ладу кількома влучаннями неможливо. Про це заявив заступник генерального директора «Київводоканалу» Сергій Горкуценко.

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«Основні колектори проходять під метрополітеном. Проблеми можливі. Але ми ж теж не сидимо, склавши руки. Ми відведемо з міста стоки у 2–3 контрольні точки».

Сергій Горкуценко нагадав, що за нормальних умов до Дніпра потрапляють уже очищені води з Бортницької станції. Проте навіть у разі пошкодження системи очищення річка здатна до самовідновлення.

Як приклад, він навів екологічну катастрофу 25-річної давнини, коли через затоплення однієї з каналізаційних станцій неочищені стоки потрапили в Дніпро, але вже за три кілометри нижче за течією від Києва якість води відповідала усім нормам.

Представник «Київводоканалу» наголосив, що пріоритет — не допустити витоку стоків у межах житлової забудови та затоплення підвалів. Для цього каналізаційну систему столиці модернізували таким чином, щоб відвід нечистот від житлових будинків функціонував безперебійно, незалежно від наявності електроенергії чи інших зовнішніх факторів.

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У разі потреби стоки відкачуватимуть і перевозитимуть спеціальною технікою, тож киянам не варто побоюватися повернення до застарілих вигрібних ям.

«Буде відкачуватися, буде перевозитися, над цим зараз працюють. Але в будинках система каналізації буде працювати. Тобто, вигрібні ями в Деснянському районі скасовуються. Систему каналізаційну вже зроблено так, що відвід стоків від житлових будинків буде, незалежно від наявності електроенергії, незалежно ні від чого», — пояснює Горкуценко.

Щодо ризиків для міст, розташованих нижче за течією Дніпра, Горкуценко запевнив, що катастрофічних наслідків не буде. Для прикладу, у Каневі водозабір здійснюється за дамбою, куди потенційне забруднення просто не дійде.

Наостанок посадовець згадав події позаминулого року із забрудненням річки Сейм через обстріл росіянами хімічного підприємства. Тоді столичні фахівці завчасно провели роботи та впровадили нові технологічні процеси на випадок потрапляння хімікатів до Десни, однак забруднення до Києва так і не дійшло.

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Киянам рекомендували зробити запаси води та їжі

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація закликає мешканців столиці завчасно підготуватися до можливих перебоїв з електро-, водо- й теплопостачанням через зростання інтенсивності російських обстрілів. Попри те, що енергетики та комунальні служби працюють цілодобово, киянам радять сформувати індивідуальні запаси щонайменше на три доби.

Зокрема, рекомендується розрахувати на одну дорослу людину на добу 3 літри питної та 10–12 літрів технічної води. Також варто придбати продукти тривалого зберігання, які не потребують електроенергії для приготування, заздалегідь зарядити павербанки й портативні станції та підготувати ліхтарики, свічки й батарейки.

Для збереження тепла в оселях радять ущільнити стики вікон і встановити теплоізоляційний матеріал за батареями. Крім того, міська влада закликає використовувати світловідбивальні елементи на одязі та речах для безпеки на неосвітлених вулицях і постійно стежити за офіційними повідомленнями.

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