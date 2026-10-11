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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3268
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2 хв

Вибух і перебої зі світлом та водою у Києві: що відбувається (оновлено)

У частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянсього районів української столиці зафіксовані аварійні відключення.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Атака російських дронів

Атака російських дронів / © ТСН.ua

У Києві після вибуху, який пролунав під час повітряної тривоги, у кількох районах зникли електроенергія та водопостачання.

Про це повідомляють київські Telegram-канали та місцеві мешканці.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 15:15. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух реактивного безпілотника в напрямку Києва з півночі.

Згодом місцеві Telegram-канали написали про появу безпілотника в районі теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Після цього почали надходити повідомлення про вибух і перебої з електропостачанням і водою в окремих районах лівобережної частини міста.

Місцеві мешканці повідомляють про знеструмлення, зокрема, на Троєщині.

Водночас почали надходити повідомлення про відключення світла також і на правому березі столиці. Зокрема, начебто без електроенергії перебуває ТЦ Gorodok Gallery та Dream.

Згодом у ДТЕК повідомили, що в частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянсього районів зафіксовані аварійні відключення через атаку російського безпілотника.

«Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше повернути живлення.», — йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» підтвердили атаку на енергооб’єкт

В «Укренерго» повідомили, що російські війська атакували енергооб’єкт у Києві. Унаслідок цього в кількох районах столиці сталося масштабне знеструмлення споживачів.

Наразі енергетики перезаживлюють знеструмлених споживачів за резервними схемами. Оцінку наслідків ураження та аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть одразу після відбою повітряної тривоги.

В «Укренерго» також закликали киян, у яких є електроенергія, обмежити користування потужними електроприладами. Це має зменшити навантаження на мережі та допомогти швидше відновити стабільне електропостачання в усіх районах столиці.

Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва уламок російського безпілотника поцілив у людину під час відбиття російської повітряної атаки.

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