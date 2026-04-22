"Спокійно йшли додому": що відомо про родину з Вінниччини, яка потрапила під кулі терориста в Києві

Теракт у Києві: деталі трагедії родини, де хлопчик просив врятувати тата

Під час теракту у Києві у приціл зловмисника потрапила ціла родина з Вінниччини — Олександр, його дружина Леся із сестрою Яною, син Артем. Олександр загинув на місці, а через кілька годин у лікарні померла сестра дружини.

Історію родини розповідають «Суспільне» і Ladyzhyn.today.

На місці загинув Олександр Арбузов. Яна Сіранчук — сестра його дружини — померла через кілька годин у лікарні. Дружина Олександра Леся Арбузова дістала тяжкі поранення і перебуває в лікарні.

Також травмувався 11-річний син родини Артем. За попередніми даними, його стан стабільний. У сім’ї є ще одна дитина — вона не травмувалась.

Зауважимо, що спершу з’явилася інформація, що від зазнаних поранень загинули мама і тато Артема. Згодом з’ясувалося, що насправді медикам не вдалося врятувати його тітку Яну.

«Родина спокійно йшла додому і не могла уявити, що на них чекатиме біля будинку. Мені досі не віриться, що це сталося. Ми родом із Ладижина Вінницької області. Саша переїхав до Києва, займався меблями. На свята ми завжди збиралися разом», — каже родичка загиблих Вікторія.

«Леся і Олександр були щасливою родиною. Без тата залишилися маленькі діти — син і донька», — додала вона.

Хлопчик Артем і його мати Леся перебувають у лікарні. За останніми даними, стан жінки стабільний, її планують перевести з реанімації.

«Наразі Лесю прооперовано, вона перебуває у стані середньої тяжкості. У неї прострілені груди та живіт, постраждало багато органів, але мама двох діток тримається. Навіть розмовляє», — розповіла Інна Волошина, сестра постраждалої.

Теракт у Києві — що відомо про загиблих

Раніше ми писали, що теракт у Києві забрав життя молодого працівника супермаркету, куди увірвався озброєний зловмисник.

Також ми писали, що під час стрілянини в Голосіївському районі столиці місцевий двірник Олександр Григорович закрив собою пораненого хлопчика, прийнявши кулі терориста на себе. На жаль, чоловік загинув.

Загалом 18 квітня у Києві було вбито шістьох людей. Згодом у лікарні від зазнаних поранень помер ще один чоловік, він став сьомою жертвою теракту.