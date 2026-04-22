"Спокойно шли домой": что известно о семье с Виннитчины, которая попала под пули террориста в Киеве

Теракт в Киеве: детали трагедии семьи, где мальчик просил спасти папу / © Суспільне

Во время теракта в Киеве в прицел злоумышленника попала целая семья из Винницкой области — Александр, его жена Леся с сестрой Яной, сын Артем. Александр погиб на месте, а через несколько часов в больнице скончалась сестра жены.

Историю семьи рассказывают «Суспильне» и Ladyzhyn.today.

На месте погиб Александр Арбузов. Яна Сиранчук — сестра его жены — умерла через несколько часов в больнице. Жена Александра Леся Арбузова получила тяжелые ранения и находится в больнице.

Также травмировался 11-летний сын семьи Артем. По предварительным данным, его состояние стабильное. В семье есть еще один ребенок — он не травмировался.

Отметим, что сначала появилась информация, что от полученных ранений погибли мама и папа Артема. Впоследствии выяснилось, что на самом деле медикам не удалось спасти его тетю Яну.

«Семья спокойно шла домой и не могла представить, что их будет ждать у дома. Мне до сих пор не верится, что это произошло. Мы родом из Ладыжина Винницкой области. Саша переехал в Киев, занимался мебелью. По праздникам мы всегда собирались вместе», — говорит родственница погибших Виктория.

«Леся и Александр были счастливой семьей. Без отца остались маленькие дети — сын и дочь», — добавила она.

Мальчик Артем и его мать Леся находятся в больнице. По последним данным, состояние женщины стабильное, ее планируют перевести из реанимации.

«На данный момент Леся прооперирована, она находится в состоянии средней тяжести. У нее прострелена грудь и живот, пострадало много органов, но мама двоих детей держится. Даже разговаривает», — рассказала Инна Волошина, сестра пострадавшей.

Теракт в Киеве — что известно о погибших

Всего 18 апреля в Киеве были убиты шесть человек. Впоследствии в больнице от ранений умер еще один человек, он стал седьмой жертвой теракта.