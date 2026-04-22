Теракт у Києві: вбитим у супермаркеті виявився його молодий працівник

Обірване життя: у київському супермаркеті під час теракту загинув молодий хлопець з Черкащини

Під час теракту у Києві, в самому супермаркеті загинув його працівник — молодий хлопець з Черкащини Владислав Жидков.

Про це розповіла Людмила Хижкіна — заступниця з навчально-виховної роботи Смілянської ЗОШ № 11, випускником якої був Владислав.

Владислав був родом з міста Сміла Черкаської області, школу закінчив 2018 року.

«Ми пам’ятаємо Влада як старанного учня, завжди привітного, доброго та товариського юнака. Він був сповнений енергії та великих сподівань на майбутнє, які, на жаль, обірвалися так раптово і трагічно», — зазначила педагогиня.

Хижкіна не уточнила вік хлопця, але можемо припустити, що якщо він закінчив школу 2018 року, то йому орієнтовно 23-25 років.

Теракт у Києві — що відомо про загиблих

Нагадаємо, в Голосіївському районі Києва 18 квітня чоловік відкрив на вулиці стрілянину по перехожих, а потім увірвався до супермаркету, де утримував присутніх у заручниках. Одного заручника він розстріляв. Саме ним виявився Владислав Жидков.

Також ми писали, що під час стрілянини в Голосіївському районі столиці місцевий двірник Олександр Григорович закрив собою пораненого хлопчика, прийнявши кулі терориста на себе. На жаль, чоловік загинув.

Загалом 18 квітня у Києві було вбито шістьох людей. Згодом у лікарні від зазнаних поранень помер ще один чоловік, він став сьомою жертвою теракту.