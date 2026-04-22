Під Києвом чоловіка ледь не вбили через “Христос Воскрес!”: що сталося

У Білій Церкві чоловіка намагалися вбити через великоднє вітання. / © Національна поліція України

У Білій Церкві правоохоронці повідомили про підозру двом молодикам, які намагалися вбити чоловіка через його релігійні переконання. Нападники переслідували потерпілого та завдали йому численних ножових поранень.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, подія сталася вночі 13 квітня. Конфлікт розпочався в місцевому закладі, коли 35-річний потерпілий привітався до присутніх фразою «Христос Воскрес!». 19-річному підозрюваному, який сповідує іншу релігію, це привітання не сподобалося.

Повідомляється, що після сварки юнак вирішив вбити опонента та залучив до цього свого 23-річного знайомого, який поділяє його релігійні погляди. Старший спільник прибув на місце події з ножем і передав його молодшому. Нападники наздогнали потерпілого, збили з ніг і силоміць утримували. 19-річний підозрюваний завдав чоловіку кілька ударів ножем у живіт та шию.

Вважаючи, що жертва мертва, зловмисники втекли. Потерпілого вдалося врятувати завдяки вчасній медичній допомозі, наразі він перебуває в лікарні. Керівник Київської обласної прокуратури Дмитро Прокудін прокоментував інцидент, наголосивши на неприпустимості релігійної агресії:

«Релігія не може бути виправданням для насильства. Коли суперечка через переконання переростає у спробу вбивства — це вже тяжкий злочин, за який доведеться відповідати за законом. Прокуратура принципово реагуватиме на такі прояви агресії».

Правоохоронці додали, що наразі обом чоловікам повідомлено про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з мотивів релігійної нетерпимості. Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Якщо вину підозрюваних буде доведено, їм загрожує довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

