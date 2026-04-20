"Мене не рятуйте": під час теракту в Києві поранений хлопчик просив поліцію допомогти батькові (відео)

Під час стрілянини в Києві, що сталася 18 квітня, поранений хлопчик просив поліцейських не рятувати його, а надати допомогу батькові.

Про цей прояв дитячої мужності повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, оприлюднивши відео з бодикамер патрульних.

Повідомляється, що коли екіпаж патрульної поліції, який прибув на виклик про стрілянину, він виявив на місці події трьох поранених осіб: чоловіка, жінку та дитину. Усі вони мали вогнепальні поранення та потребували невідкладної медичної допомоги. Поруч також перебувала ще одна дитина, яка стала свідком події.

Попри фізичний біль та загрозу власному життю, хлопчик наполягав на тому, щоб патрульні спершу рятували його батька.

«Мене не рятуйте, допоможіть батьку», — каже хлопець патрульним.

На що поліцейські відповіли: «Тихо, зачекай, зараз». Та потім втекли з місця подій, коли почули постріли знову.

Зі свого боку Руслан Кравченко заявив: «Це прояв неймовірної мужності дитини».

Теракт у Києві — що відомо

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва стався напад із захопленням заручників, унаслідок якого загинули семеро людей, а ще 14 дістали поранення. Зловмисник, який відкрив хаотичний вогонь по перехожих, був ліквідований під час штурму.

Після стрілянини на вулиці нападник забарикадувався у приміщенні супермаркету, захопивши людей. Правоохоронці намагалися врегулювати ситуацію шляхом перемовин, які тривали 40 хвилин. Проте після того, як чоловік убив одного із заручників, спецпризначенці розпочали штурм, внаслідок якого стрільця було вбито.

Мотиви нападника залишаються невідомими, оскільки він не висував жодних вимог. Через інцидент у МВС розпочали перевірку. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наказав голові Нацполіції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій силовиків під час теракту. Усі зібрані матеріали будуть передані до Державного бюро розслідувань для правової оцінки.

Згодом стало відомо, що на період перевірки та проведення службового розслідування співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту у Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків.

