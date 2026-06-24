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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
1 хв

Не встигли до укриття: у Києві померли мати й донька, поранені під час атаки 2 червня

Після двох тижнів боротьби в реанімації померли жінки, які постраждали під час масованої атаки на столицю.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Дар’я Гончар, яка померла від поранень, отриманих під час атаки на Київ 2 червня

Дар’я Гончар, яка померла від поранень, отриманих під час атаки на Київ 2 червня / © Медіа "#ШОТАМ"

У київській лікарні обірвалося життя 30-річної Дар’ї Гончар та її матері. Жінки отримали важкі поранення під час російського обстрілу столиці в ніч проти 2 червня, намагаючись дістатися укриття.

Про це повідомило медіа «#ШОТАМ».

Після атаки на столицю 2 червня Дар’я з мамою з важкими поранення потрапили до реанімації. Увесь цей час вони боролися за життя, але обидві жінки померли.

«17 травня ми бачилися з Дашею на нашому етнофестивалі „Віднайдені“, а за два тижні, 2 червня, вона разом з мамою постраждала від російської масованої атаки на столицю. Тоді вони бігли до укриття, але не встигли», — йдеться в заяві медіа.

Прощання з Дар’єю та її матір’ю відбудеться 24 червня на Байковому кладовищі о 15:00.

Атака на Київ 2 червня — що відомо

Нагадаємо, вночі та вранці 2 червня Росія здійснила масштабну атаку на Київ, внаслідок якої були жертви і десятки постраждалих, серед яких діти. У восьми районах столиці фіксувалися руйнування житлових будинків, цивільної та критичної інфраструктури, зокрема було пошкоджено приватний медзаклад, АЗС, навчальні та бізнес-центри, горіли авто. У Подільському районі ворог уразив 9-поверхівку, під завалами якої шукали людей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
172
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