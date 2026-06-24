Києво-Печерська лавра після атаки РФ: рятувальники показали стан Успенського собору

Києво-Печерська лавра після атаки РФ / © ДСНС

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За майже 10 днів після російського удару по Києво-Печерській лаврі працівники ДСНС показали, який вигляд має Успенський собор після консервації. Рятувальники працювали на території Лаври понад тиждень.

У ДСНС показали, який вигляд зараз мають Києво-Печерська лавра та постраждалий Успенський собор.

Києво-Печерська лавра та Успенський собор після консервації: фото

Голова ДСНС України Андрій Даник написав, що в ніч на 15 червня російські окупанти вдарили по одній з головних святинь України і вкотре продемонстрували свою справжню сутність. Унаслідок атаки найбільше постраждав Успенський собор.

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«Одразу після удару до роботи стали рятувальники ДСНС. Понад тиждень вони працювали там, де кожен метр має особливу цінність. У складних умовах, під постійною загрозою нових атак, фахівці проводили аварійно-відновлювальні роботи, щоб зберегти святиню від подальших руйнувань», — пише Даник.

23 червня були завершені ремонтно-відновлювальні роботи з консервації пошкодженого даху Успенського собору. Для осушення приміщень святині використовують теплові гармати.

Для проведення робіт у Лаврі залучили понад 100 рятувальників з різних підрозділів та більш ніж 25 одиниць техніки ДСНС. Це були майже 10 днів напруженої праці, відповідальності та боротьби за збереження безцінної культурної та духовної спадщини України.

«Я дякую кожному рятувальнику, який долучився до цих робіт. За професіоналізм. За відданість справі. За збережену святиню. Бо навіть після найтемнішої ночі ми зможемо вистояти й відновити те, що ворог намагається знищити», — додав Даник.

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Успенський собор після удару: фото та відео

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

© ДСНС

Масштаби пошкоджень у Лаврі

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на території Києво-Печерської лаври було пошкоджено 19 об’єктів культурної спадщини, серед яких найбільших руйнувань зазнали вежа Кушника та Успенський собор.

Наразі в соборі тривають аварійні роботи — фахівці вже закрили близько 70% пошкодженої покрівлі. Окрім цього, комісія за участі експертів НУ «Львівська політехніка» обстежує конструкцію даху для підготовки дефектного акта та кошторису консерваційного накриття.

Перший заступник міністра культури Іван Вербицький наголосив на важливості захисту собору від негоди й подякував усім службам та фахівцям за роботу, зауваживши, що Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів і меценатів у відновленні пам’яток.

Водночас Києво-Печерська лавра поступово повертається до звичного життя та відновлює доступ для відвідувачів. Для візитів уже відкриті Церква Спаса на Берестові, Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Трапезна церква та частина музейних експозицій, а також відновлено групові екскурсії за попереднім записом.

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Попри ворожі удари, заповідник робить усе можливе, щоб достойно зустріти майбутню 975-ту річницю Києво-Печерської лаври.

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