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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Не успели в укрытие: в Киеве умерли мать и дочь, получившие ранения во время атаки 2 июня

После двух недель борьбы за жизнь в реанимации умерли женщины, пострадавшие во время массированной атаки на столицу.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Дарья Гончар, скончавшаяся от ранений, полученных во время атаки на Киев 2 июня

Дарья Гончар, скончавшаяся от ранений, полученных во время атаки на Киев 2 июня

В киевской больнице оборвалась жизнь 30-летней Дарьи Гончар и её матери. Женщины получили тяжёлые ранения во время российского обстрела столицы в ночь на 2 июня, пытаясь добраться до укрытия.

Об этом сообщило СМИ «#ШОТАМ».

После атаки на столицу 2 июня Дарья с мамой, получившие тяжелые ранения, оказались в реанимации. Все это время они боролись за жизнь, но обе женщины умерли.

«17 мая мы виделись с Дашей на нашем этнофестивале „Віднайдені“, а через две недели, 2 июня, она вместе с мамой пострадала от массированной российской атаки на столицу. Тогда они бежали в укрытие, но не успели», — говорится в заявлении СМИ.

Прощание с Дарьей и её матерью состоится 24 июня на Байковом кладбище в 15:00.

Атака на Киев 2 июня — что известно

Напомним, ночью и утром 2 июня Россия совершила масштабную атаку на Киев, в результате которой были погибшие и десятки пострадавших, в том числе дети. В восьми районах столицы фиксировались разрушения жилых домов, гражданской и критической инфраструктуры, в частности были повреждены частное медицинское учреждение, АЗС, учебные и бизнес-центры, горели автомобили. В Подольском районе враг поразил 9-этажное здание, под завалами которого велись поиски людей.

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Дата публикации
Количество просмотров
81
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