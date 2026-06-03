ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
374
Час на прочитання
2 хв

Мати загинула, рятуючи дітей в укритті: у якому стані поранені під час удару по Києву хлопчики

Хлопчикам, які постраждали через російський удар по Києву 2 червня, медики надають допомогу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Удар по Києву

Удар по Києву / © Управління ДСНС Києва

Після російської атаки на Київ у ніч проти 2 червня до лікарні «Охматдит» госпіталізували двох дітей, які отримали поранення під час обстрілу. Найважчий стан — у 2-річного хлопчика, якому лікарі вже провели термінову операцію.

Про це повідомляє «Суспільне».

У 4-річної дитини медики діагностували забій та гематому м’яких тканин лівого стегна. Після обстеження та надання допомоги його відпустили на амбулаторне лікування.

Більш складні травми отримав молодший хлопчик: у нього вибуховий перелом ліктя, множинні рани тулуба та обличчя з уламками сторонніх тіл у м’яких тканинах. Після стабілізації стану лікарі провели операцію та встановили апарат зовнішньої фіксації. Дитина перебуває під постійним наглядом у відділенні ортопедії та травматології. Попереду — тривале лікування та реабілітація, а також наступне оперативне втручання.

Також у критичному стані перебуває бабуся хлопчиків.

Нагадаємо, у Києві під час масованої атаки РФ у ніч проти 2 червня жінка загинула дорогою до укриття, коли разом із двома дітьми намагалася сховатися від обстрілу. Дітей госпіталізували, їм надають медичну допомогу. За даними міських служб, інцидент стався в Шевченківському районі під час одного з влучань у житлову інфраструктуру.

Йдеться про 29-річну Вероніку. Родичі зазначають, що любили її за доброту, чуйність і велике серце.

«Неможливо змиритися з тим, що її більше немає поруч. Її відхід став великим болем для всієї родини. Але пам’ять про її сміх, її любов і добру душу залишиться з нами назавжди», — зазначила родичка загиблої Анжела.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
374
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie