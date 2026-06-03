Мати загинула, рятуючи дітей в укритті: у якому стані поранені під час удару по Києву хлопчики

Удар по Києву / © Управління ДСНС Києва

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Після російської атаки на Київ у ніч проти 2 червня до лікарні «Охматдит» госпіталізували двох дітей, які отримали поранення під час обстрілу. Найважчий стан — у 2-річного хлопчика, якому лікарі вже провели термінову операцію.

Про це повідомляє «Суспільне».

У 4-річної дитини медики діагностували забій та гематому м’яких тканин лівого стегна. Після обстеження та надання допомоги його відпустили на амбулаторне лікування.

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Більш складні травми отримав молодший хлопчик: у нього вибуховий перелом ліктя, множинні рани тулуба та обличчя з уламками сторонніх тіл у м’яких тканинах. Після стабілізації стану лікарі провели операцію та встановили апарат зовнішньої фіксації. Дитина перебуває під постійним наглядом у відділенні ортопедії та травматології. Попереду — тривале лікування та реабілітація, а також наступне оперативне втручання.

Також у критичному стані перебуває бабуся хлопчиків.

Нагадаємо, у Києві під час масованої атаки РФ у ніч проти 2 червня жінка загинула дорогою до укриття, коли разом із двома дітьми намагалася сховатися від обстрілу. Дітей госпіталізували, їм надають медичну допомогу. За даними міських служб, інцидент стався в Шевченківському районі під час одного з влучань у житлову інфраструктуру.

Йдеться про 29-річну Вероніку. Родичі зазначають, що любили її за доброту, чуйність і велике серце.

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«Неможливо змиритися з тим, що її більше немає поруч. Її відхід став великим болем для всієї родини. Але пам’ять про її сміх, її любов і добру душу залишиться з нами назавжди», — зазначила родичка загиблої Анжела.

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