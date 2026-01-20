Київ без тепла: коли в домівки почнуть повертати опалення

Відсутність опалення

У столиці триває масштабна операція з ліквідації наслідків чергового масованого удару РФ. Наразі у Києві вдалося відновити водопостачання, проте ситуація з теплом та електрикою залишається складною. Чотири тисячі будинків досі перебувають без опалення.

Про це повідомив Перший віцепрем’єр-міністр — Міністр енергетики України Денис Шмигаль.

За його словами, водопостачання в місті вже відновлено, хоча в деяких районах ще спостерігається знижений тиск через попереднє знеструмлення насосних станцій.

«Щодо енергетики. Ситуація залишається складною. Утім ліквідація наслідків атаки триває. Ремонтні бригади енергетиків працюють безперервно. Паралельно буде переглянута робота об’єктів критичної інфраструктури. Аналізуємо, яку кількість електроенергії можна додатково вивільнити, щоб скерувати її побутовим споживачам», — зауважив Шмигаль.

Додав, що для підтримки міста з резервного хабу Міненерго вже доставлено 49 потужних генераторів, а найближчим часом очікується поставка ще шести одиниць обладнання.

За його словами, питання повернення тепла в оселі киян перебуває на етапі інтенсивних відновлювальних робіт. Станом на вечір близько чотирьох тисяч будинків залишаються без опалення, проте влада має чіткий графік запусків.

«Пускові операції триватимуть усю ніч. Плануємо сьогодні пізно ввечері почати прогрів котлів, щоб уже вранці почати повертати тепло в оселі киян», — повідомив Денис Шмигаль.

За даними Мінрозвитку, зараз на об’єктах працюють 68 аварійних бригад, до складу яких увійшли фахівці «Укрзалізниці» та професійні команди з інших регіонів України. Перший віцепрем’єр-міністр запевнив, що всі служби мають необхідні ресурси для стабілізації життєзабезпечення столиці у найкоротші терміни.

Нагадаємо, вночі 20 січня російські війська завдали комбінованого удару по Києву.

Після цієї атаки пів Києва залишилося без опалення. У столиці не діють графіки відключення світла.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці без тепла залишаються 4 тисячі багатоповерхівок.

А за інформацією Володимира Зеленського, у Києві станом на вечір 20 січня понад мільйон споживачів залишалися без електрики.