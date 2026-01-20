ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Київ
2946
1 хв

Київ під ударом: Кличко шокував наслідками нічної атаки

Віталій Кличко повідомив про критичну ситуацію з водою та опаленням після нічної атаки.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Атака на Київ 20 січня

Атака на Київ 20 січня / © Поліція Києва

У вівторок, 20 січня, Київ знову зазнала ворожої атаки, яка призвела до серйозних перебоїв у роботі комунальних мереж. Найбільше постраждала енергетична інфраструктура та системи життєзабезпечення мешканців лівого берега.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram про поточну ситуацію в місті.

Кличко зазначив, що одна постраждала в Дніпровському районі внаслідок атаки ворога перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень.

Ситуація з опаленням

Внаслідок чергового обстрілу без теплопостачання залишилися 5635 багатоповерхівок.

  • 80% із цих будинків — це об’єкти, де тепло щойно встигли відновити після попередньої масованої атаки 9 січня.

  • Для порівняння: ще вчора ввечері лише 16 будинків у місті залишалися без тепла як наслідок попередніх руйнувань.

Водопостачання

Через ранковий удар лівий берег столиці наразі повністю залишається без водопостачання. Фахівці намагаються стабілізувати систему, щоб повернути воду в квартири киян.

Відновлювальні роботи

«Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян», — наголосив міський голова.

Наразі триває оцінка масштабів пошкоджень критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня Київ опинився під комбінованою атакою. У Дніпровському районі столиці одна людина постраждала.

2946
