Київ під ударом: Кличко шокував наслідками нічної атаки

Атака на Київ 20 січня / © Поліція Києва

Реклама

У вівторок, 20 січня, Київ знову зазнала ворожої атаки, яка призвела до серйозних перебоїв у роботі комунальних мереж. Найбільше постраждала енергетична інфраструктура та системи життєзабезпечення мешканців лівого берега.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram про поточну ситуацію в місті.

Кличко зазначив, що одна постраждала в Дніпровському районі внаслідок атаки ворога перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень.

Реклама

Ситуація з опаленням

Внаслідок чергового обстрілу без теплопостачання залишилися 5635 багатоповерхівок.

80% із цих будинків — це об’єкти, де тепло щойно встигли відновити після попередньої масованої атаки 9 січня.

Для порівняння: ще вчора ввечері лише 16 будинків у місті залишалися без тепла як наслідок попередніх руйнувань.

Водопостачання

Через ранковий удар лівий берег столиці наразі повністю залишається без водопостачання. Фахівці намагаються стабілізувати систему, щоб повернути воду в квартири киян.

Відновлювальні роботи

«Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян», — наголосив міський голова.

Наразі триває оцінка масштабів пошкоджень критичної інфраструктури.

Реклама

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня Київ опинився під комбінованою атакою. У Дніпровському районі столиці одна людина постраждала.