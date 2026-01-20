- Дата публікації
Київ під ударом: Кличко шокував наслідками нічної атаки
Віталій Кличко повідомив про критичну ситуацію з водою та опаленням після нічної атаки.
У вівторок, 20 січня, Київ знову зазнала ворожої атаки, яка призвела до серйозних перебоїв у роботі комунальних мереж. Найбільше постраждала енергетична інфраструктура та системи життєзабезпечення мешканців лівого берега.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram про поточну ситуацію в місті.
Кличко зазначив, що одна постраждала в Дніпровському районі внаслідок атаки ворога перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень.
Ситуація з опаленням
Внаслідок чергового обстрілу без теплопостачання залишилися 5635 багатоповерхівок.
80% із цих будинків — це об’єкти, де тепло щойно встигли відновити після попередньої масованої атаки 9 січня.
Для порівняння: ще вчора ввечері лише 16 будинків у місті залишалися без тепла як наслідок попередніх руйнувань.
Водопостачання
Через ранковий удар лівий берег столиці наразі повністю залишається без водопостачання. Фахівці намагаються стабілізувати систему, щоб повернути воду в квартири киян.
Відновлювальні роботи
«Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян», — наголосив міський голова.
Наразі триває оцінка масштабів пошкоджень критичної інфраструктури.
Нагадаємо, у ніч проти 20 січня Київ опинився під комбінованою атакою. У Дніпровському районі столиці одна людина постраждала.