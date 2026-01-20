ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
1 хв

У Києві оголошена повітряна тривога: що загрожує столиці

Столиці загрожує балістика.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Києві оголошена повітряна тривога: що загрожує столиці

Повітряна тривога в Києві / © ТСН

Влада Києва надвечір 20 січня закликала всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту, адже у столиці пролунала повітряна тривога.

Про це повідомили в КМДА.

«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту! Мапа укриттів» — наголосили там.

Як зазначили Повітряні Сили ЗС України, існує загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Зазначимо, що 20 січня росіяни вдарили по Вінницькій області. Там було зафіксовано «приліт» по об’єкту критичної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали.

Пізніше начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Армія РФ запустила гіперзвукову протикорабельну ракету «Циркон» по Вінницькій області. Так ворог намагається бити по об’єктах енергетики.

Дата публікації
Кількість переглядів
171
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie