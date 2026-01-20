У Києві оголошена повітряна тривога: що загрожує столиці

Повітряна тривога в Києві / © ТСН

Реклама

Влада Києва надвечір 20 січня закликала всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту, адже у столиці пролунала повітряна тривога.

Про це повідомили в КМДА.

«Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту! Мапа укриттів» — наголосили там.

Реклама

Як зазначили Повітряні Сили ЗС України, існує загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Зазначимо, що 20 січня росіяни вдарили по Вінницькій області. Там було зафіксовано «приліт» по об’єкту критичної інфраструктури. На щастя, люди не постраждали.

Пізніше начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Армія РФ запустила гіперзвукову протикорабельну ракету «Циркон» по Вінницькій області. Так ворог намагається бити по об’єктах енергетики.