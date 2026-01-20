- Дата публікації
Атака на Київ: уламки пошкодили школу та будинки, палали автівки
Внаслідок падіння уламків пошкоджена будівля початкової школи, також пошкоджені вікна в кількох житлових будинках.
Станом на 08:20 мер столиці Віталій Кличко повідомив про уточнені наслідки нічної та ранкової атаки на Київ. Окрім критичних проблем із водою та теплом, у місті зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.
Про це мер Києва написав у Telegram.
Найбільше пошкоджень зафіксовано у Дніпровському районі столиці. За даними міської влади, ситуація на цей час наступна:
Освітні заклади: уламками ворожого БпЛА пошкоджено будівлю початкової школи. На щастя, пожежі вдалося уникнути.
Житловий сектор: у кількох багатоквартирних будинках вибуховою хвилею вибито вікна.
Нежитлові приміщення: зафіксовані влучання у декілька об’єктів нежитлової забудови, там тривають обстеження.
Транспорт: на відкритій території через падіння уламків сталося загоряння автомобілів.
На місцях продовжують працювати екстрені служби та медики. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
«Екстрені служби продовжують працювати на місцях», — резюмував мер.
Раніше стало відомо, що через атаку лівий берег Києва залишився без водопостачання, а понад 5600 будинків по всьому місту — без теплопостачання через пошкодження об’єктів енергетики.