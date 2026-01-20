Атака на Київ: уламки пошкодили школу та будинки, палали автівки

Атака на Київ / © ДСНС

Станом на 08:20 мер столиці Віталій Кличко повідомив про уточнені наслідки нічної та ранкової атаки на Київ. Окрім критичних проблем із водою та теплом, у місті зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

Про це мер Києва написав у Telegram.

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Дніпровському районі столиці. За даними міської влади, ситуація на цей час наступна:

Освітні заклади: уламками ворожого БпЛА пошкоджено будівлю початкової школи . На щастя, пожежі вдалося уникнути.

Житловий сектор: у кількох багатоквартирних будинках вибуховою хвилею вибито вікна.

Нежитлові приміщення: зафіксовані влучання у декілька об’єктів нежитлової забудови, там тривають обстеження.

Транспорт: на відкритій території через падіння уламків сталося загоряння автомобілів.

На місцях продовжують працювати екстрені служби та медики. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

«Екстрені служби продовжують працювати на місцях», — резюмував мер.

Раніше стало відомо, що через атаку лівий берег Києва залишився без водопостачання, а понад 5600 будинків по всьому місту — без теплопостачання через пошкодження об’єктів енергетики.