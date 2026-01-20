- Дата публікації
"Ситуація складна": у Києві без опалення залишаються 4000 будинків
У Києві 4000 будинків все ще без тепла через ворожу атаку, частину комунальники підключають уже вдруге.
У Києві станом на 16:00 20 січня без тепла залишються 4 тисячі багатоповерхівок.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Він пояснив, що це 4 тисячі будинків із 5 635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі. В понад 1 600 житлових будинків комунальники подали тепло.
Кличко пояснив, що ситуація ускладнена, бо більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня.
«Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути в домівки киян тепло, воду та електрику», — запевнив мер.
Нагадаємо, вночі 20 січня російські війська завдали комбінованого удару по Києву.
Після цієї атаки пів Києва залишилося без опалення. У столиці не діють графіки відключення світла.