"Ситуація складна": у Києві без опалення залишаються 4000 будинків

Мешканці 4000 столичних багатоповерхівок знову опинилися в холодних квартирах / © Юлія Свириденко

У Києві станом на 16:00 20 січня без тепла залишються 4 тисячі багатоповерхівок.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він пояснив, що це 4 тисячі будинків із 5 635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі. В понад 1 600 житлових будинків комунальники подали тепло.

Кличко пояснив, що ситуація ускладнена, бо більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня.

«Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути в домівки киян тепло, воду та електрику», — запевнив мер.

Нагадаємо, вночі 20 січня російські війська завдали комбінованого удару по Києву.

Після цієї атаки пів Києва залишилося без опалення. У столиці не діють графіки відключення світла.