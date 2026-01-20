Росіяни атакували Київщину: є жертва

Атака / © tsn.ua

На Київщині через атаку РФ є жертва. Так, в Бучанському районі смертельне поранення отримав 50-річний чоловік.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Як стало відомо, медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося.

«Людина загинула на місці. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Це непоправна втрата для родини й ще один болючий доказ жорстокості ворога», — поінформував він.

Крім того, у результаті атаки є наслідки на двох АЗС — пошкоджені приміщення.

«Країна-терорист вкотре підтверджує: її ціллю є мирні люди та цивільна інфраструктура. Ворог свідомо тероризує українські міста й села», — зазначив Калашник.

Він також закликав жителів області не ігнорувати сигнали небезпеки, перебувати у безпечних місцях та берегти себе і своїх близьких. Загроза з повітря триває.

Нагадаємо, РФ 20 січня завдала комбінованого удару по Києву.

Ключовий удар припав Лівий берег. Після атаки у столиці пошкоджені житлові будинки, багато автомобілів і травмовано жінку.