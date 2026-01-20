Комбінований удар по Києву: пошкоджені будинки, авто, є постраждала (фото)

Пошкоджені автомобілі через російську атаку на Київ 20 січня / © Поліція Києва

У ніч проти 20 січня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ, зосередивши удар на Лівому березі. У столиці пошкоджені житлові будинки, багато автомобілів і травмовано жінку.

Про це повідомили Поліція Києва та міський голова Віталій Кличко.

Під російською комбінованою масованою атакою вночі опинився Лівий берег столиці. У Дніпровському районі вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівку. Там була травмована 59-річна мешканка. Через падіння уламків пошкоджено близько 20 припаркованих машин.

«Одна постраждала в Дніпровському районі внаслідок атаки ворога перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень», — повідомив Кличко.

У Дарницькому районі пошкоджено вікна та паркан приватного будинку.

У Деснянському районі уламки БпЛА впали на території кладовища. В обох районах минулося без постраждалих.

На місцях ворожих ударів працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Триває ліквідація та документування наслідків атаки.

Наслідки атаки на Київ 20 січня (6 фото) © Поліція Києва © Поліція Києва © Поліція Києва © Поліція Києва © Поліція Києва © Поліція Києва

Наслідки атаки на Київ 20 січня: що зі світлом, водою і теплом

Нагадаємо, після атаки на Київ на Лівому березі спостерігаються перебої з електропостачанням, соціальні об’єкти працюють автономно.

На Лівому березі Києва також зафіксовано перебої з водопостачанням. Фахівці наразі з’ясовують причини несправностей та працюють над відновленням подавання води. Мешканців столиці просять за можливості зробити запас води.

Через пошкодження інфраструктури без опалення у Києві залишилися 5635 багатоповерхівок, причому 80% із них — це будинки, де тепло щойно відновили після обстрілу 9 січня. Енергетики та комунальні служби працюють у посиленому режимі над відновленням тепла, води та світла.