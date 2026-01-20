Киев без тепла: когда в дома начнут возвращать отопление

Отсутствие отопления

В столице идет масштабная операция по ликвидации последствий очередного массированного удара РФ. Пока в Киеве удалось возобновить водоснабжение, однако ситуация с теплом и электричеством остается сложной. Четыре тысячи домов до сих пор находятся без отопления.

Об этом сообщил Первый вице-премьер-министр — Министр энергетики Украины Денис Шмигаль.

По его словам, водоснабжение в городе уже восстановлено, хотя в некоторых районах еще наблюдается пониженное давление из-за предварительного обесточивания насосных станций.

«Об энергетике. Ситуация остается сложной. Впрочем, ликвидация последствий атаки продолжается. Ремонтные бригады энергетиков работают непрерывно. Параллельно будет пересмотрена работа объектов критической инфраструктуры. Анализируем, какое количество электроэнергии можно дополнительно высвободить, чтобы направить ее бытовым потребителям», — сказал Шмигаль.

Для поддержки города из резервного хаба Минэнерго уже доставлено 49 мощных генераторов, а в ближайшее время ожидается поставка еще шести единиц оборудования.

По его словам, вопрос возвращения тепла в дома киевлян находится на этапе интенсивных восстановительных работ. По состоянию на вечер около четырех тысяч домов остаются без отопления, однако у власти есть четкий график запусков.

«Пусковые операции будут продолжаться всю ночь. Планируем сегодня поздно вечером начать прогрев котлов, чтобы уже утром начать возвращать тепло в дома киевлян», — сообщил Денис Шмигаль.

По данным Минразвития, сейчас на объектах работают 68 аварийных бригад, в состав которых вошли специалисты «Укрзализныци» и профессиональные команды из других регионов Украины. Первый вице-премьер-министр заверил, что все службы имеют необходимые ресурсы для стабилизации жизнеобеспечения столицы в кратчайшие сроки.

Напомним, ночью 20 января российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву.

После этой атаки пол Киева осталось без отопления. В столице не действуют графики отключения света.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице без тепла остаются 4 тысячи многоэтажек.

А по информации Владимира Зеленского, в Киеве на вечер 20 января более миллиона потребителей оставались без электричества.