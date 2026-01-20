Пріоритет — Київ: у ЗСУ пояснили тактику "точкових" ракетних ударів РФ

Ракетний удар по Києву

Противник накопичує ресурси для подальших ударів, хоча є сумніви, що РФ здатна значно посилити інтенсивність найближчим часом.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері Ранок.LIVE.

«Наразі можна говорити лише про попередню оцінку, однак нічна сьогоднішня атака не була масованою, як цього могли очікувати», — зазначив він.

За словами Братчука, тактика ворога залишається незмінною — це точкові удари з пріоритетом по столиці та окремих регіонах.

Речник УДА припустив, що під час атаки застосовувалися балістичні ракети, крилаті ракети, Х-101, з використанням стратегічної авіації, а також «Шахеди» та «Герані».

«Роботи досить багато, але ефективність засобів нашої ППО сьогодні залишається сталою. Тобто відсоток збиття не стає меншим. І за це велика подяка Силам оборони», — наголосив він.

Окремо речник наголосив на необхідності подальшого посилення навичок і засобів, зокрема через використання дронів-перехоплювачів для боротьби з ворожими БпЛА.

Нагадаємо, експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар повідомив, чи буде евакуація Києва.