Київ
206
Пріоритет — Київ: у ЗСУ пояснили тактику "точкових" ракетних ударів РФ

Сергій Братчук оцінив інтенсивність нічної атаки на Київ та попередив про те, що РФ накопичує ресурси для нових ударів.

Світлана Несчетна
Ракетний удар по Києву

Противник накопичує ресурси для подальших ударів, хоча є сумніви, що РФ здатна значно посилити інтенсивність найближчим часом.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в етері Ранок.LIVE.

«Наразі можна говорити лише про попередню оцінку, однак нічна сьогоднішня атака не була масованою, як цього могли очікувати», — зазначив він.

За словами Братчука, тактика ворога залишається незмінною — це точкові удари з пріоритетом по столиці та окремих регіонах.

Речник УДА припустив, що під час атаки застосовувалися балістичні ракети, крилаті ракети, Х-101, з використанням стратегічної авіації, а також «Шахеди» та «Герані».

«Роботи досить багато, але ефективність засобів нашої ППО сьогодні залишається сталою. Тобто відсоток збиття не стає меншим. І за це велика подяка Силам оборони», — наголосив він.

Окремо речник наголосив на необхідності подальшого посилення навичок і засобів, зокрема через використання дронів-перехоплювачів для боротьби з ворожими БпЛА.

Нагадаємо, експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар повідомив, чи буде евакуація Києва.

206
