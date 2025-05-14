У літній сезон гаряча вода в Києві — рідкість / © Pixabay

Реклама

У столиці київські теплопостачальники відмовляються подавати гарячу воду влітку, щоб не витрачати газ і не зазнавати збитків.

Про це розповів засновник ГО «Спілка споживачів комунальних послуг» Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

«Не чекайте кияни газ, не чекайте гарячої води, її не буде і тут не буде, в принципі. Це тому, що „Київтеплоенерго“ не хоче витрачати газ, не хоче за нього сплачувати, тому що, скажімо чесно, йому плювати на киян. Ну, дійсно, воно трошки, може, і не вигідно їм спалювати газ і подавати гарячу воду в багатоповерхівки», — розповів він.

Реклама

Улітку гаряча вода в Києві не подається, бо її вироблення без опалення вимагає додаткових витрат.

«Ну, так у нас працює місцева влада. Чому це відбувається? Дійсно, якщо зимою, коли виробляється опалення, то гаряча вода — це є додатковий продукт, який коштує копійки. А влітку, коли опалення немає, то потрібно спалювати величезну купу газу, платити за нього, розуміючи певну неплатіжність киян», — наголосив він.

За його словами, «Київтеплоенерго» і «Євро-Реконструкція», вони вже давно, це ж не те, що в цьому році, вони вже давно ввели практику влітку не постачати гарячу воду, прикриваючись різними ремонтними роботами, якимись ще, і так далі. А по факту це направлена політика місцевої влади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, Голова уряду України Денис Шмигаль повідомив, на який період затверджено пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води.

Реклама