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- Київ
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У Києві сталася стрілянина у готелі: що відомо
Постраждалих серед громадян унаслідок стрілянини немає.
Зранку 14 травня у Святошинському районі Києва сталася стрілянина в одному з готелів. Нападника затримано.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві.
Деталі стрілянини у Києві
Як зазначають правоохоронці, повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7:30. На місце події було скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію.
“У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав”, — зазначається у повідомленні.
Поліцейські продовжують працювати на місці події, всі обставини зʼясовуються. Деталі очікуються згодом.
Інцидент 8 травня
Раніше поліція затримала нападника, який у селі Софіївська Борщагівка під Києвом розстріляв людей.
За даними правоохоронців, місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку (ймовірному нападнику — ред.) за тисячу доларів, вірогідно, автомат.
У четвер, 8 травня, між чоловіками стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.
Після цього підозрюваний з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома.
Потім зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.
Як ми писали, правоохоронці провели обшук у 63-річного стрільця, який підозрюється у вбивстві двох людей у селі Софіївська Борщагівка. Вдома у нього знайшли склад зброї. У нього виявили автомат, понад 300 патронів, гранату та спеціальний запал.