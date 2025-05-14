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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
580
Час на прочитання
1 хв

У Києві сталася стрілянина у готелі: що відомо

Постраждалих серед громадян унаслідок стрілянини немає.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Пістолет

Пістолет

Зранку 14 травня у Святошинському районі Києва сталася стрілянина в одному з готелів. Нападника затримано.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Деталі стрілянини у Києві

Як зазначають правоохоронці, повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7:30. На місце події було скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію. 

“У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав”, — зазначається у повідомленні.

Поліцейські продовжують працювати на місці події, всі обставини зʼясовуються. Деталі очікуються згодом.

Інцидент 8 травня

Раніше поліція затримала нападника, який у селі Софіївська Борщагівка під Києвом розстріляв людей.

За даними правоохоронців, місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку (ймовірному нападнику — ред.) за тисячу доларів, вірогідно, автомат.

У четвер, 8 травня, між чоловіками стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму.

Після цього підозрюваний з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома.

Потім зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині.

Як ми писали, правоохоронці провели обшук у 63-річного стрільця, який підозрюється у вбивстві двох людей у селі Софіївська Борщагівка. Вдома у нього знайшли склад зброї. У нього виявили автомат, понад 300 патронів, гранату та спеціальний запал.

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Дата публікації
Кількість переглядів
580
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