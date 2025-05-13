"Продавав" дітей за гроші: у Києві викрито схему ухилення від мобілізації

Підозрюваний / © Поліція Києва

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СБУ та поліція викрили 40-річного киянина, який організовував схему підробки документів для ухилення від мобілізації.

Про це повідомила поліція Києва.

Зловмисник підшуковував самотніх матерів з неповнолітніми дітьми, які за певну суму погоджувалися визнати чоловіка батьком своїх дітей. Вартість оформлення документів на двох дітей становила 12 000 доларів. Якщо ж клієнт вже мав двох дітей, «оформлення» третьої обходилося у 8 000 доларів. Отримані документи дозволяли чоловікам безперешкодно виїжджати за кордон.

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Оперативники затримали організатора під час отримання ним 7 500 доларів від чергового «клієнта» в одному з київських кафе.

У ході розслідування було встановлено ще одну схему, до якої вдавався зловмисник. Він допоміг своєму 28-річному знайомому отримати фіктивний медичний висновок про невиліковну хворобу дружини, що нібито потребувало постійного догляду. Вартість цієї послуги також становила 12 000 доларів.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а чоловіку, який скористався його послугами, — за пособництво у вчиненні цього злочину. Їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Києві поліція викрила схему втечі ухилянтів за кордон.

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