У Києві розроблять нові правила для електросамокатів та велосипедів

Електросамокат / © УНІАН

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У Києві розглядають можливість створення чітких правил користування електросамокатами та електровелосипедами.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської ради на сторінці у Facebook.

Це питання було обговорене на робочій зустрічі між представниками Київської міської ради, КМДА, патрульної поліції та компаній-операторів прокату електричного транспорту. Відзначено, що сьогодні паркування електросамокатів на тротуарах та в пішохідних зонах створює проблеми для пішоходів, особливо для людей з інвалідністю.

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Попри те, що на загальнодержавному рівні ще не врегульовані правила користування електросамокатами, ще у 2021 році Київ підписав меморандум з операторами, що передбачав дотримання вимог експлуатації транспорту. Але після введення воєнного стану деякі компанії припинили виконувати ці зобов’язання, а кількість самокатів на вулицях міста значно зросла. Це призвело до збільшення випадків безконтрольного використання електричних транспортних засобів.

Для поліпшення ситуації Київ планує визначити спеціальні місця для паркування електросамокатів та електровелосипедів. Також створена робоча група, яка займається розробкою нових правил для безпечного використання мікромобільного транспорту в місті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві оштрафували жінку, яка впала з електросамоката.

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