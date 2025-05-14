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- Київ
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Стало відомо, хто влаштував стрілянину в київському готелі: подробиці
Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.
У столиці правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який відкрив стрілянину у готелі, розташованому в Святошинському районі Києва.
Про це повідомляє поліція Києва.
Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння та стріляв просто зі свого готельного номера.
Інцидент стався сьогодні близько 07:30 ранку. До поліції надійшло повідомлення про постріли. Прибувши на місце події, поліцейські оперативно затримали чоловіка, вилучили вогнепальну зброю та розпочали слідчі дії.
Як з’ясувалося, стрілок — мешканець Хмельницької області, який нещодавно прибув до Києва по роботі та оселився в готелі. Перебуваючи напідпитку, він здійснив кілька пострілів.
Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучену зброю направлять на експертизу, слідство триває.
Нагадаємо, внаслідок інциденту, на щастя, ніхто не постраждав. Проте на місце події було скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію.