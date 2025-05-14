Стало відомо, хто влаштував стрілянину в київському готелі: подробиці

Зброя / © pixabay.com

Реклама

У столиці правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який відкрив стрілянину у готелі, розташованому в Святошинському районі Києва.

Про це повідомляє поліція Києва.

Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння та стріляв просто зі свого готельного номера.

Реклама

Інцидент стався сьогодні близько 07:30 ранку. До поліції надійшло повідомлення про постріли. Прибувши на місце події, поліцейські оперативно затримали чоловіка, вилучили вогнепальну зброю та розпочали слідчі дії.

Як з’ясувалося, стрілок — мешканець Хмельницької області, який нещодавно прибув до Києва по роботі та оселився в готелі. Перебуваючи напідпитку, він здійснив кілька пострілів.

Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вилучену зброю направлять на експертизу, слідство триває.

© Поліція Києва

Нагадаємо, внаслідок інциденту, на щастя, ніхто не постраждав. Проте на місце події було скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію.

Реклама