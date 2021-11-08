Коронавірус у Києві пішов на спад: статистика на 8 листопада

Коронавірус у Києві пішов на спад: статистика на 8 листопада

Загалом у столиці підтверджено 269 824 випадки COVID-19.

Станом на ранок 8 листопада у Києві зафіксовано 606 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 19 випадків менше, ніж 7 листопада (625 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 269 824 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 234 311 людей ( 174 за добу)

людей ( за добу) померли 6 551 людина (47 за добу)

У Київській області зафіксовано 157 008 випадків COVID-19 (425 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 136 602 людини ( 89 за добу)

людини ( за добу) померли 3 517 людей (6 за добу)

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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