Коронавірус у Києві пішов на спад: статистика на 8 листопада

Загалом у столиці підтверджено 269 824 випадки COVID-19.
Станом на ранок 8 листопада у Києві зафіксовано 606 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 19 випадків менше, ніж 7 листопада (625 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 269 824 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 234 311 людей (174 за добу)
- померли 6 551 людина (47 за добу)
У Київській області зафіксовано 157 008 випадків COVID-19 (425 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 136 602 людини (89 за добу)
- померли 3 517 людей (6 за добу)
Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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