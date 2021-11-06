"Ми ніколи не забудемо, якою ціною Київ було звільнено від нацистських окупантів", - Зеленський

"Ми ніколи не забудемо, якою ціною Київ було звільнено від нацистських окупантів", - Зеленський

Президент вшанував пам'ять полеглих бійців.

У 78-му річницю визволення Києва від нацистських окупантів президент України Володимир Зеленський поклав квіти у залі пам'яті Пам’ятника – музею визволення Києва, що розташований на території Національного музею-заповідника "Битва за Київ у 1943 році" у селі Нові Петрівці Київської області.

Про це у суботу, 6 листопада, повідомляє пресслужба глави держави.

Також читайте До України повернули картину, яку нацисти вивезли під час німецької окупації

"Визволення Києва – це історія безмежної байдужості й жорстокості "великих" керівників і безмежного подвигу великих бійців, які звільнили місто від нацистів", – зазначив президент.

У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний.

Присутні вшанували пам’ять загиблих визволителів Києва хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський оглянув монумент "Символ миру" на алеї музею-заповідника.

"Навіть не вдягнуті у форму і вкрай погано озброєні, сотні тисяч наших предків були кинуті в бій за визволення Києва. На вірну смерть. Ми ніколи не забудемо, якою ціною 6 листопада 1943 року столицю України було звільнено від нацистських окупантів... Вічна пам'ять і слава всім, хто звільнив Київ від нацистських загарбників", – наголосив президент.

Також читайте У Франції опублікували критичне видання книжки Mein Kampf, що викриває нацизм

Біля монумента глава держави також поспілкувався з учасниками бойових дій на сході України.

Президент України доручив голові Київської обласної державної адміністрації Василю Володіну активізувати створення на території музею-заповідника Центру національно-патріотичного виховання.

Зокрема, у планах – побудувати нове приміщення для музею Української військової звитяги. Там буде передбачено виставкові й експозиційні площі, фондосховища, кіно- та конференц-зали. Крім того, до 80-ї річниці звільнення Києва від нацистських загарбників заплановано спорудження монумента "Захисникам України".

Нагадаємо:

Гітлерівська окупація Києва тривала 778 днів – від 19 вересня 1941-го до 6 листопада 1943 року.

За офіційними даними, втрати у битві за Дніпро сягають 417 тисяч загиблих. У боях за Київ полягло до 240 тисяч солдатів і офіцерів. Але згідно з підрахунками низки істориків, загальна кількість загиблих як мінімум удвічі більша, адже мобілізованих через польові військкомати часто не брали на військовий облік, щоб не погіршувати статистику втрат.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання