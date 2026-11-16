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У Києві попередньо зафіксували влучання у Північний та Південний мости. Інформація про наслідки ударів та можливі пошкодження наразі уточнюється.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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«Попередньо, влучання в Північний та Південний мости в столиці», — заявив він.

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Офіційних подробиць щодо стану мостів наразі немає.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 листопада у Києві пролунали вибухи. Наразі у столиці та низці областей триває повітряна тривога.

Раніше президент України Володимир Зеленський зробив заяву про підготовку Росією нових масованих ударів по країні. Він акцентував, що російська армія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі, обираючи пріоритетною ціллю окремий регіон і протягом кількох діб зосереджено атакуючи його електромережі й підстанції.

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