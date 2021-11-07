У Києві за добу виявили понад 600 нових випадків коронавірусу: у яких районах хворіє найбільше

У Києві за добу виявили понад 600 нових випадків коронавірусу: у яких районах хворіє найбільше

Від наслідків коронавірусу за добу у Києві померло 42 людини.

У Києві за минулу добу, 6 листопада, COVID-19 лабораторно підтвердили в 625 мешканців столиці, померли 42 особи, одужали - 130 пацієнтів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

Відомо, що найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 125, Дарницькому – 111 та Дніпровському – 110. Захворіли минулої доби 353 жінки віком від 18 до 89 років та 226 чоловіків віком від 18 до 92 років.

Також коронавірус виявили протягом суботи в 28 дівчаток від одного року до 17 років та 18 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

"Усього за період пандемії в Києві 6504 летальні випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 269 218", – йдеться в повідомленні.

До лікарень госпіталізували 107 хворих на коронавірус та 387 осіб з підозрою на коронавірус та пневмоніями. Серед померлих: 21 жінка від 50 до 91 року та 21 чоловік від 53 до 88 років.

Загалом у Києві від коронавірусу одужали 234 137 мешканців столиці.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Коронавірус в Україні: за останню добу від COVID померли 793 людини

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання