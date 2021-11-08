Коронавирус в Киеве пошел на убыль: статистика на 8 ноября

В столице подтверждено 269 824 случая COVID-19.
По состоянию на утро 8 ноября в Киеве зафиксировано 606 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 19 случаев меньше, чем 7 ноября (625 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 269 824 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 234 311 человек ( 174 за сутки)
- умерли 6 551 человек (47 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 157 008 случаев COVID-19 (425 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 136 602 человека (89 за сутки)
- умерли 3 517 человек (6 за сутки)
Напомним, Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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